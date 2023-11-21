İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları yurt genelinde devam ediyor. 7 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-36 operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya operasyonlarla ilgili bilgi verdiği tweet'inde şu ifadeleri kullandı; "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında;
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
Son Dakika › Güncel › 7 ilde dev operasyon! 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika