Son Dakika Haberleri: 7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu
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7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

22 dakika önce

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.


Yalova merkezli olarak Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçu ile ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı. Yalova'ya getirilen sanıkların sorgularına devam ediliyor. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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