7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.



Yalova merkezli olarak Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçu ile ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı. Yalova'ya getirilen sanıkların sorgularına devam ediliyor. - YALOVA