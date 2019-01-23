7 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
48 dakika önce
MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK
'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Isparta
, Konya
, Bilecik
, Ağrı
, Şırnak
ve İstanbul
'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandığı belirtildi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
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