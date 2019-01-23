Son Dakika Haberleri: 7 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

7 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

48 dakika önce

MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

7 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandığı belirtildi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

TSK, Malatya, Güncel
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