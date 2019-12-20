7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Şanlıurfa merkezli İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazıları aktif görevde olan, bazıları meslekten ihraç edilmiş, 5'i polis memuru ve 2'si öğretmen 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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