Son Dakika Haberleri: 7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı
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7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı

16 dakika önce

ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
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