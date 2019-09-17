7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı
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ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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