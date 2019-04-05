Son Dakika Haberleri: 7 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı Kararı

7 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı Kararı

1 saat önce

TOKAT merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı Kararı, System.String[]
TOKAT merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı çalışma evleri' ve 'mahrem askeri yapılanması' soruşturmasında, Tokat merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop, Kahramanmaraş ile Tekirdağ'da 13 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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