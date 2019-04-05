7 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı Kararı
1 saat önce
TOKAT merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
TOKAT merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı çalışma evleri' ve 'mahrem askeri yapılanması' soruşturmasında, Tokat merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop, Kahramanmaraş ile Tekirdağ'da 13 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:59 Kaynak: DHA
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