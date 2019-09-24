7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı
29 dakika önce
KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:44 Kaynak: DHA
KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis
ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 12 asker ile bu askerlere 'mahrem imamlık' yapan 1 kişinin kimliği belirlendi. Toplam 13 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar olduğu, tüm şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.
Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı 15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: Abdullah Gül'e söz verdiniz mi?