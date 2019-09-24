Son Dakika Haberleri: 7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı

1 saat önce

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı, System.String[]

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 12 asker ile bu askerlere 'mahrem imamlık' yapan 1 kişinin kimliği belirlendi. Toplam 13 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar olduğu, tüm şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.

Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Son dakika: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]