7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda, İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin, Tekirdağ olmak üzere 7 ilde 20 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 5'i aktif kamu personeli olmak üzere 18 kişi yakalanarak gözaltına