7 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

NİĞDE merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Kaynak: DHA
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