7 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 8'i muvazzaf jandarma, 1'i meslekten ihraç edilen jandarma astsubay, 1'i askeri okuldan atılan öğrenci ile 2'si 'mahrem abi' olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Ekiplerin, 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdüğü belirtildi. - Konya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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