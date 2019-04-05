Son Dakika Haberleri: 7 İlde Fetö Soruşturması: 13 Gözaltı Kararı

7 İlde Fetö Soruşturması: 13 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Tokat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek yakalanmaları için operasyon başlatıldı.

7 İlde Fetö Soruşturması: 13 Gözaltı Kararı, System.String[]
Tokat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek yakalanmaları için operasyon başlatıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı çalışma evleri' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop ve Kahramanmaraş illerinde 5 avukat ve 1 ihraç hakim adayı olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Ayrıca terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik olarak Tokat, Ankara, Tekirdağ illerinde kapatılan askeri okullardan çıkarılan 7 şahıs hakkında da gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Polis ekipleri soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:44 Kaynak: İHA

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