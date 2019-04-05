7 İlde Fetö Soruşturması: 13 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Tokat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek yakalanmaları için operasyon başlatıldı.
Tokat
merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek yakalanmaları için operasyon başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı çalışma evleri' soruşturması kapsamında İstanbul
, Ankara
, Eskişehir
, Sinop
ve Kahramanmaraş
illerinde 5 avukat ve 1 ihraç hakim adayı olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Ayrıca terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik olarak Tokat, Ankara, Tekirdağ
illerinde kapatılan askeri okullardan çıkarılan 7 şahıs hakkında da gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Polis
ekipleri soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:44 Kaynak: İHA
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