7 ilde kadın istihdamına aylık 3 bin 984 TL hibe desteği - Son Dakika

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, 7 ilde uygulanan 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında küçük ölçekli işletmelerde kadın istihdamı sağlayan işverenlere 2022 yılı için aylık 3 bin 984 TL hibe desteği verileceğini duyurdu.

SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Ankara'da otelde düzenlediği basın toplantısında, 17 Mayıs 2021'de 7 ilde hayata geçirdikleri 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtımını yaptı. Ceylan, sosyal güvenlik sistemindeki en önemli sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam diğerinin de kadın istihdamının gelişmiş ülkelere göre istenilen seviyelerde olmaması olduğunu belirterek, "Bu sorunlar sosyal güvenlik sistemine ve dolayısı ile ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca kadınların iş gücü piyasasına katılımı; kadının ekonomik özgürlüğünü sağladığı gibi kendine olan güvenini ve toplumsal saygınlığını da artırmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye'de erkeklerle istihdam oranı karşılaştırıldığında; kadınlarda istihdam oranının daha düşük olduğu görülmektedir" dedi.