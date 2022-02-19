Üye Girişi
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi

19.02.2022 09:46
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi deşifre etti. Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 16 Şubat günü şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 1'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjör ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından da bezle sarılıp, poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı. Şüphelilerin tek tek taşındığında suç unsuru sayılmayan silah parçalarını Adana'da birleştirdikleri ve satışını yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi adliyeye sevk edildi 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi adliyeye sevk edildi Şişli'de mağazada teşhircilik yapan şüpheli adliyeye sevk edildi Şişli'de mağazada teşhircilik yapan şüpheli adliyeye sevk edildi Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:48 Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti
09:39 Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
09:25 Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı!
09:23 Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:21 Cumhur İttifakı'na katılması bekleniyordu! Fatih Erbakan'dan "5 holding ve 2.7 trilyon" vurgulu hükümet eleştirisi
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
08:49 Dehşet gemisinde bir Türk kayıp! İtalyan bayraklı gemide yangın çıkmıştı, 14 kaybın arasında bir Türk de var
08:36 Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 09:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: 7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement