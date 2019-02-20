Son Dakika Haberleri: 7 İlde Silah Ticareti Operasyonu:   41 Gözaltı

7 İlde Silah Ticareti Operasyonu:   41 Gözaltı

1 saat önce

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin 7 ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

7 İlde Silah Ticareti Operasyonu:   41 Gözaltı, System.String[]
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin 7 ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek silah ticareti yapan şüphelileri incelemeye aldı. Polis ekipleri yaklaşık 5 aydır takip ettiği şüphelilerin, silah ticareti yaptığını belirleyerek, sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, Konya ve Erzurum'da bulunan 41 kişinin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 tabanca, 12 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 10 şarjör ve 650 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

ARA OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerinin şebekeyi takip etmeye başladığı günden bu yana şüphelilere yönelik yapılan ara operasyonlarda ise 35 tabanca, 20 av tüfeği, 4 susturucu, 12 kurusıkı tabanca, 10 şarjör ve 24 namlunun ele geçirildiği öğrenildi. - Kenarlı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:48 Kaynak: DHA

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