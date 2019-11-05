Son Dakika Haberleri: 7 ilde TSK'nın FETÖ yapılanmasına operasyon
Son Dakika Güncel 7 ilde TSK'nın FETÖ yapılanmasına operasyon

7 ilde TSK'nın FETÖ yapılanmasına operasyon

6 saat önce

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

7 ilde TSK'nın FETÖ yapılanmasına operasyon, System.String[]

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
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