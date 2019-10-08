Son Dakika Haberleri: 7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1)
Son Dakika Güncel 7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1)

7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1)

1 saat önce

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1), System.String[]

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 düzensiz göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı.

Görüntü Dökümü
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(Polis kamerası)
-Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlar
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar



- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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