7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada
1 saat önce
İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul
merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 düzensiz göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı.
- İstanbul
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