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Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA

19.02.2022 10:51

Son dakika haberleri: ADANA merkezli 7 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı, 2'si adli kontrol şartı ve 1'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ADANA merkezli 7 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı, 2'si adli kontrol şartı ve 1'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu saptanan 10 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 16 Şubat'ta şafak vakti, önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kaleşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjörle, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından da bezle sarılıp poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı. Şüphelilerin tek tek taşındığında suç unsuru sayılmayan silah parçalarını Adana'da birleştirdikleri ve satışını yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 9'u ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA
Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA

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Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Son dakika... ADANA MERKEZLİ 7 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞEBEKEYE 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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