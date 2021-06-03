7'inci katın balkonundan düşen Ömer, ağır yaralandı - Son Dakika

ADANA'da, annesinin uyarısına rağmen 7'nci kattaki evlerinin balkon korkuluklarına tırmanan 11 yaşındaki Ömer Öztürk, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Ömer, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 10 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerinin balkonuna çıkan Ömer Öztürk, çamaşır toplayan annesi Hatice Öztürk'ün yanında oynamaya başladı. Annesinin uyarısına karşın Ömer Öztürk, balkon korkuluğuna tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Ömer, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ömer Öztürk, annesinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ömer Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.