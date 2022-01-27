7'inci kattan düşerek ölmüştü: İntihar ettiği öğrenildi - Son Dakika

7'inci kattan düşerek ölmüştü: İntihar ettiği öğrenildi

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde 7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden kadının stajyer avukat olduğu ve intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan canına kıyan genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Baş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Daha önce de intihara kalkışmış

7'inci kattan atlayarak canına kıydığı ve stajyer avukat olduğu öğrenilen Ece Baş'ın, son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.