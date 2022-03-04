Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI

04.03.2022 12:15

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının arazisi satışa çıkarıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının arazisi satışa çıkarıldı. 130 milyon lira değer biçilen arazinin ilanında, patlama nedeniyle harabeye dönmüş olan binaların görselleri yer alıyor.

Hendek'te 3 Temmuz 2020'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi yaşamını yitirdi, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada patlamada ihmali olduğu öne sürülen fabrika sahibi Yaşar Coşkun, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın, fabrika müdürü ve genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu, genel ustabaşı Erşan Öztürk, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı ve Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Yaşar Coşkun ile Hasan Ali Velioğlu tutuklu yargılanırken, diğer kişiler ise tutuksuz yargılandı.

KARAR VERİLDİ

Pazartesi günü görülen 8'inci duruşmada mahkeme heyeti Aslı Bozkurt, Ahmet Çağrıcı, Erşan Öztürk ve Asiye Angın'ı 6 yıl 8'er ay, Hasan Ali Velioğlu'nu 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'u ise 16 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

ARAZİ İNTERNETTEN SATIŞTA

Karar duruşmasının gerçekleştiği gün olan 28 Şubat tarihinde, 225 bin 709 metrekarelik fabrika arazisinin bir emlak şirketi aracılığıyla internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı görüldü. 130 milyon lira değer biçilen arazi ilanının fotoğraflarında, 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle hasar gören ve birçoğu kullanılamaz hale gelen binaların fotoğraflarının da yer aldığı görüldü. Öte yandan, fabrika arazisinin içerisinde bulunan hasarlı binalarla birlikte yeni alıcısına devredileceği, binaların akıbetinin de yeni alıcıların takdirine bırakılacağı öğrenildi.

Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI

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Yaşar Coşkun, Bozkurt, Patlama, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI - Son Dakika
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