7 İSPANYOL YOLCU THY UÇAĞIYLA ÜLKESİNE GİTTİ - Son Dakika

7 İSPANYOL YOLCU THY UÇAĞIYLA ÜLKESİNE GİTTİ

THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek. İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Türkiye'de kalan yedi İspanyol yolcu, Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağıyla ülkelerine gitti. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen toplam 7 yolcu, güvenlik kontrollerinden geçerek, terminale giriş yaptı. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinden ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi. Uçak, İspanya'nın Barselona kentine saat 13.15'te hareket etti. Barselona'ya giden THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek. THY uçağının Sivas'a iniş yapacağı ve yolcuların yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi

Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı

Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu

THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı

İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir

Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın

Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var

Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok

Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti

Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek

Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin

Abi kardeş doktorlar korona virüsten hayatını kaybetti