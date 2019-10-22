Bağlar Belediyesi, İŞKUR tarafından açılan 7. İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı'na açtığı "Fikir sizden destek bizden" standıyla destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinin himayelerinde İŞKUR tarafından açılan 7. İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuar'ına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve bazı firmaların destek verdiği belirtildi.

Bağlar Belediyesinin "Fikir sizden destek bizden" sloganıyla fuarda stant açtığı kaydedilen açıklamada, stantta meslek edindirme, kültür ve sanat, geri dönüşüm, yenilikçi fikirler, çevre, sosyal uyum gibi projeler hakkında gençlerin bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, fuara katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, belediye olarak kentin gelişmesine katkı sunacak çalışma ve projelere destek verdiklerini kaydettiği bildirildi.