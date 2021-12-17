Üye Girişi
7. Kara Hafta İstanbul Festivali başladı - Son Dakika

7. Kara Hafta İstanbul Festivali başladı

17.12.2021 18:15
7. Kara Hafta İstanbul Festivali başladı

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "Kara Hafta İstanbul Festivali", polisiye edebiyatına katkı ödülü özel oturumuyla başladı.

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "Kara Hafta İstanbul Festivali", polisiye edebiyatına katkı ödülü özel oturumuyla başladı.

Bu yıl yazar John le Carre temasıyla Pera Palace Hotel'de düzenlenen etkinliğin Adnan Özer'in yönettiği ilk söyleşisine, Altın Kitaplar Genel Yayın Yönetmeni Batu Bozkurt konuk oldu.

Özer'in ödülünü Bozkurt'a takdim etmesiyle başlayan söyleşide, polisiye edebiyatı ve Türkiye'deki tarihsel serüveni konuşuldu.

Batu Bozkurt, bu yıl yedincisi düzenlenen Kara Hafta İstanbul Festivali'nin başından beri çok sıkı takipçisi olduklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik gerçekten. Özellikle polisiye okurları için Türk ve yabancı yazarların Türk okurlarıyla buluşması için çok güzel bir etkinlik." dedi.

Altın Kitaplar'ın üçüncü kuşağı olduğunu belirterek yayınevine ilişkin bilgiler paylaşan Bozkurt, "Altın kitaplar 1956'da kurulmuş ama bizim ailemize geçmesi 1959 yılı itibarıyla başlıyor. Asıl ilk olarak daha çok duygusal aşk romanları üzerine yayın yapmaya başlamış bir yayınevi." diye konuştu.

Polisiye romanı yazmanın çok zor olduğunu ifade eden Bozkurt, "Aslında hani her ne kadar 'bestseller' denilse de sıradan gibi gözükse de polisiye bence en zor yazılan roman türü. Çünkü her aşamasını çok iyi ilmik ilmik dokumanız lazım ki o sonuç kafada bir soru işareti bırakmasın. Yani okuyucu 'Bu böyleydi de bak sonunda böyle oldu.' demesin." değerlendirmesini yaptı.

Komitesinde Ahmet Ümit, Metin Celal, Adnan Özer ve Can Erol'un yer aldığı festivalin bu yılki konukları arasında "John le Carre ve Casusiye" oturumuyla gazeteci-yazar Murat Yetkin, son dönemdeki polisiye kitaplarıyla ön plana çıkan Tuna Kiremitçi ve korku, gerilim yazarı Işın Beril Tetik yer alıyor.

Festivalin ikinci günü ise Dark İstanbul antolojisinde yer alan hikayeleriyle Armağan Tunaboylu, Ercan Akbay ve projenin başında yer alan Sami Dündar, "Polisiye ve Çizgi Roman" oturumuyla Suat Duman ve Devrim Kunter, "Meçhule Giden Gemi" podcastiyle geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan Deniz Altunay ve Olcay Mağden Ünal ve son olarak da mitoloji ve polisiyeyi son kitabında bir araya getiren, polisiye ustası, yazar Ahmet Ümit sahnede olacak.

İstanbul, Bozkurt, Altın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Kara Hafta İstanbul Festivali başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:14 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
17:32 3 dozda tarihi geçmiş aşı kullanıldığı iddiası gündem oldu
17:31 Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!
17:14 Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı
17:08 Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı
16:58 Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor
16:54 Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi
16:45 Son dakika! Benzin, motorin ve oto gaza üçlü zam
16:43 Son dakika! Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Oğlunun düğününe gidemedi, üzüntüden aldığı sahte alkol hayatına mal oldu Oğlunun düğününe gidemedi, üzüntüden aldığı sahte alkol hayatına mal oldu         
15:54
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 18:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: 7. Kara Hafta İstanbul Festivali başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement