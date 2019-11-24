Son Dakika Haberleri: 7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti
Son Dakika 3. Sayfa 7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti - Son Dakika

7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti

6 saat önce

Eskişehir'de bir genç iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti, System.String[]

Eskişehir'de bir genç iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin vazgeçirmeye çalıştığı genç, olay yerine gelen arkadaşı tarafından ikna edilerek vatandaşların alkışları eşliğinde binadan indi.


Alınan bilgilere göre, olay Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında Mevlüt B. isimli şahıs, iddialara göre kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlardan dolayı cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katına çıktı. Burada çatının terasından dışarı sarkan genç, korkuluklara tutunarak bekledi. Bu sırada çatıdaki genci fark eden çevredeki insanlar, itfaiyesi, polis ve 112 ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, caddeye güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Ardından polis ekipleri Mevlüt B.'yi ikna için yukarı çıkarken, itfaiye ekipleri de iş merkezi önünde atlama yatağını hazırladı. Dakikalarca genci kararından vazgeçirmeye çalışan polis ekipleri, ikna edemeyince arkadaşını yukarı çağırdı. Bir süre arkadaşıyla konuşan Mevlüt B., arkadaşına sarılarak atlama kararından vazgeçti. Aşağıda bekleyen onlarca insan ise alkışlarla karşılık verdi.


Ardından polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. - ESKİŞEHİR

İsmet İnönü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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