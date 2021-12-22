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7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

22.12.2021 08:12

Beyoğlu'nda 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın apartmanda korku dolu anlara neden oldu. Yangında mahsur kalan 3' ü çocuk toplamda 7 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Sabah saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahalllesi Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

7 KİŞİ MAHSUR KALDI

Çıkan yangında binada 3'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda 7 katlı apartmanın bodrum katında korkutan yangın: Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

"DURUMLARI İYİ AMA HAVA SOĞUK"

Yangında çocuklarıyla birlikte mahsur kalan Büşra Ağırman, "Biz uyandık içerisi duman dolmuştu. Hemen çocukları uyandırdık, giyindirdik. Eşim itfaiyeyi aradı. Geldiler bizi kurtardılar. Eşim, kaynanam ve kayınpederim içeride. İlk önce çocukları alıyorlardı. Ondan sonra diğerlerini alacaklarmış. Çocukların durumu iyi çok şükür ama hava soğuk" dedi

Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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