7 Katlı Apartmandaki Yangın Dehşetinin Boyutu Hava Aydınlanınca Ortaya Çıktı

7 Katlı apartmandaki yangın dehşetinin boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktıBURSA - Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı.

7 Katlı apartmandaki yangın dehşetinin boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı



BURSA - Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Küle bina havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Derince Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Dumanların farkedilmesinin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 7 katlı binanın sakinleri ile otel olarak kullanılan yan binadaki vatandaşları tahliye ederken binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

15 itfaiye aracı ve 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangının boyutu havanın aydınlanmasıyla beraber gün yüzüne çıktı. Binanın havadan çekilen görüntülerinde, çatının tamamen küle döndüğü görüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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