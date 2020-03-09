7 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir binanın 2. Katında bulunan evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakpatan Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 2. Katında bulunan evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin mutfak kısmında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.



Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ