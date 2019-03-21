Son Dakika Haberleri: 7 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

7 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

29 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 7 katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

7 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 7 katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı binada yangına müdahale etmek isteyen 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise binanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde maddi hasarın oluştuğu evde kimsenin olmadığı ve yangının ise çamaşır makinesinden kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Darıca, Kocaeli, Güncel
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