7 katlı binaların arasında kalan cami adeta görünmez oldu - Son Dakika

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan ve 7 katlı 2 binanın arasında sıkışıp kalan Tabakhane Mobilyacılar Camii ilginç bir görüntü sergiliyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı. Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu. Minarenin boyuna ulaşan binalar adeta cami ile bütünleşti. Çevrede yaşayan vatandaşlar binaların 15-20 yıl içerisinde yapıldığını belirterek, bilmeyenlerin camiyi bulmakta zorlandığını ifade etti. Ayrıca mahalleliler, caminin görünümünü korumak için binaları yapan müteahhitti uyardıklarını da söyledi. - ESKİŞEHİR