7 katlı binanın çatısına çıkan çocuk yürekli ağza getirdi - Son Dakika

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7 katlı binanın çatısına çıkan çocuk yürekli ağza getirdi
6 saat önce
Tekirdağ'da kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi.
Tekirdağ'da kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi.
Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre bir çocuk, kuş yakalamak için 7 katlı bir apartmanın çatı katına çıktı. Bina çatısında oturan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Bir süre çatıda oturan çocuk, daha sonra korkulan olmadan bulunduğu yerden indi. Kimliği bilinmeyen çocuğun tehlikeli avı, civardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:55 Kaynak: İHA
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