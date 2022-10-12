7 katlı iş hanının çatısından atlarken son anda kurtarıldı - Son Dakika
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7 katlı iş hanının çatısından atlarken son anda kurtarıldı

12.10.2022 12:01
7 katlı iş hanının çatısından atlarken son anda kurtarıldı

Samsun'da 7 katlı bir iş hanının çatısına çıkan erkek şahıs, atlamadan önce son anda kurtarıldı.

Samsun'da 7 katlı bir iş hanının çatısına çıkan erkek şahıs, atlamadan önce son anda kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı Bafra İş Hanı'nın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma bir şahıs, iş hanının çatısına çıktı. Görgü tanıkları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı 19 Mayıs Bulvarı'nı trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre çatıdan kendini sarkıtan şahıs, polis ve iş hanında bulunan kişiler tarafından kurtarılarak güvenli alana çekildi. Polis kontrolünde aşağıya indirilen şahıs gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta müdahale edilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 katlı iş hanının çatısından atlarken son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 7 katlı iş hanının çatısından atlarken son anda kurtarıldı - Son Dakika
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