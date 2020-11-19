7. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

7. kattan düşen kadın ağır yaralandı
19.11.2020 14:20
Adıyaman'da, bir binanın 7. katından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.
Adıyaman'da, bir binanın 7. katından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan bir ikametin balkonunda dışarıyı seyreden 23 yaşındaki S.A. isimli kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. 7. kattan düşerek ağır yaralanan kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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