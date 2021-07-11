7. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 7. kattan düşen öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Balıkçı Barınağı bölgesinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında oturan öğretmen Sanem Güçlü (46) balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Güçlü, 7. kattan aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, öğretmen Güçlü'yü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akçakoca'da öğretmenlik görevini sürdüren Sanem Güçlü'nün ölüm haberi sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu. - DÜZCE