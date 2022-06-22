7.kattan düşen Sedefnur hakkında "Tartıştık balkondan atladı" ifadesini kullanan A.A'nın 15 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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7.kattan düşen Sedefnur hakkında "Tartıştık balkondan atladı" ifadesini kullanan A.A'nın 15 yıl hapsi isteniyor

22.06.2022 16:13

Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda sevgilisi olan polis memuru A.A.'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapsi isteniyor. A.A. ilk ifadesinde "Sedefnur telefonumda kızlarla yazışmalarımı görmüş, ağlayarak beni uyandırdı. Tartıştık, sonra balkondan atladı" ifadesini kullanmıştı.

Olay, 9 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), E.Ş. isimli kız arkadaşıyla birlikte polis memuru sevgilisi A.A'nın evine gitti. Burada Sedefnur, A.A., E.Ş. ve A.A.'nın ev arkadaşı O.Ç. birlikte vakit geçirdi.

EVDEKİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Çağlar, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Polis memurları A.A. ve O.Ç. açığa alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

'Tartıştık, sonra balkondan atladı' demişti! Sedefnur Çağlar'ın polis memuru sevgilisi için 15 yıl hapis istemi

"TARTIŞTIK, SONRA BALKONDAN ATLADI"

O.Ç. ve E.Ş. ilk ifadesinde olay anında uyuduklarını ve olayı görmediklerini belirtti. A.A. ise ifadesinde, "Sedefnur telefonumda kızlarla yazışmalarımı görmüş, ağlayarak beni uyandırdı. Tartıştık, sonra balkondan atladı. Sedefnur daha önce de iki kez intihara teşebbüs etti" diye konuştu.

'Tartıştık, sonra balkondan atladı' demişti! Sedefnur Çağlar'ın polis memuru sevgilisi için 15 yıl hapis istemi

BİR AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, ailesinin isteğiyle memleketi Sivas'a götürüldü. Sivas'taki evinde tedavisine devam edilen Sedefnur'un, sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

'Tartıştık, sonra balkondan atladı' demişti! Sedefnur Çağlar'ın polis memuru sevgilisi için 15 yıl hapis istemi

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, A.A.'nın ifadesinde çelişkiler olduğu, olay günü alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu tespit edildiği de göz önüne alınarak, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

'Tartıştık, sonra balkondan atladı' demişti! Sedefnur Çağlar'ın polis memuru sevgilisi için 15 yıl hapis istemi
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Kaynak: İHA

Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7.kattan düşen Sedefnur hakkında 'Tartıştık balkondan atladı' ifadesini kullanan A.A'nın 15 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7.kattan düşen Sedefnur hakkında "Tartıştık balkondan atladı" ifadesini kullanan A.A'nın 15 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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