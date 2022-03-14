7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı

14.03.2022 12:29

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek yaşamını yitiren Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntülerine ulaşıldı. Otelin 7'inci katında bulunan güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı anlaşıldı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek yaşamını yitirmişti.

OLAY ANINDA İMAM NİKAHLI EŞİ YANINDAYDI

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN OTELE GERİ DÖNDÜLER

İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

GÖRÜNTÜLERE YENİ ULAŞILDI

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

ODANIN KAPISININ ÖNÜNDE SÜRÜKLÜYOR

Emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı görünüyor.

Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.

MAKTULÜN ODAYA GİRDİĞİ SON AN KAMERALARA YANSIDI

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.

YORUMLAR (1)
  • Şükrü Demirçelik: Bu bir intihar değil Canavarca ve hisle planlayarak tasarlayarak işkence ve eziyet çektirerek kişiyi hürriyetinden yoksun kılma tüm organize suçlarla birlikte kasten yaralama ve kasten adam öldürme suçlarıyla birlikte kasten öldürme suçu işlenmesiyle birlikte kasten Cinayet olduğu açık ve net bir şekilde sabit görülmektedir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cinayet, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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