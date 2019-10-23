Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 7. Kayseri Film Festivali'ne başvurular sona erdi.

Alınan bilgile göre, 13-16 Kasım tarihleri arasında Kadir Turna direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 7. Kayseri Film Festivali'nde ulusal uzun metraj, kısa kurmaca ve belgesel film yarışmaları yapılacak.

Festivale bu yıl ulusal uzun metraj dalında 25, kısa kurmaca dalında 350, belgesel film dalında ise 115 filmle başvuru yapıldı.

Finale kalan filmler 5 Kasım'da düzenlenecek basın toplantısı ile duyurulacak.

Festivalin direktörü Turna, kısa kurmaca ve belgesel film dalında kendi rekorlarını kırdıklarını dile getirerek, ulusal uzun metraj yarışmasında ikinci yılları olmasına rağmen 25 başvuru olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Sinema emekçilerine daha fazla destek vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Turna, festivale kıymet verip başvuru yapan tüm film sahiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, en iyi ulusal uzun metraj filme 30 bin, en iyi kısa kurmaca filme 5 bin, en iyi belgesel filme ise 5 bin lira ödül verilecek Altın Çınar Ödülleri, 16 Kasım'da gerçekleşecek gala gecesinde sahiplerini bulacak.