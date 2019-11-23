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7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
6 saat önce
Toplantıda festivalde yarışacak filmler açıklandı.
Toplantıda festivalde yarışacak filmler açıklandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Aidiyet", "Dilsiz", "Kapan", "Kovan", "Görülmüştür", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Küçük Şeyler", "Omar ve Biz", "Peri" ve "Saf" izleyici ile buluşacak.
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23.11.2019 16:28:56. #1.13#
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