7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Toplantıda festivalde yarışacak filmler açıklandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Aidiyet", "Dilsiz", "Kapan", "Kovan", "Görülmüştür", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Küçük Şeyler", "Omar ve Biz", "Peri" ve "Saf" izleyici ile buluşacak.