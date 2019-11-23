Son Dakika Haberleri: 7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
Son Dakika Magazin 7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu - Son Dakika Magazin

7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

6 saat önce

Toplantıda festivalde yarışacak filmler açıklandı.

7. Kayseri Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu, System.String[]

Toplantıda festivalde yarışacak filmler açıklandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Aidiyet", "Dilsiz", "Kapan", "Kovan", "Görülmüştür", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Küçük Şeyler", "Omar ve Biz", "Peri" ve "Saf" izleyici ile buluşacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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