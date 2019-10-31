Son Dakika Haberleri: 7. Kayseri Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Güncel 7. Kayseri Film Festivali'ne doğru

7. Kayseri Film Festivali'ne doğru

6 saat önce

7. Kayseri Film Festivali'nde, müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.

7. Kayseri Film Festivali'ne doğru, System.String[]

7. Kayseri Film Festivali'nde, müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından13-16 Kasım'da düzenlenecek Kayseri Film Festivali, 7'nci kez sinemaseverleri bir araya getirecek.

Festival kapsamında ünlü müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli'ye de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.

Festival Direktörü Kadir Turna, yaptığı yazılı açıklamada, Zülfü Livaneli ile ünlü yönetmen Elia Kazan arasında çok özel bir bağ olduğunu belirtti.

Ailesi Kayserili olan ve 1997 yılında Kayseri'yi ziyaret eden Elia Kazan'ın sanatçı Livaneli ile Türkiye'de geçirdikleri zamanlardan kesitler sunan "Elia ile Yolculuk" adlı kitabın Livaneli tarafından kaleme alındığını hatırlatan Turna, 14 Kasım'da festival çerçevesinde özel bir programla Zülfü Livaneli'ye onur ödülü takdim edileceğini ifade etti.

Turna, festivalde Nebil Özgentürk moderatörlüğünde bir de söyleşi gerçekleştirileceğini ve Elia Kazan'ın ailesinin yaşadığı yerlerin gezileceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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