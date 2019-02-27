Son Dakika Haberleri: 7 Kilo Esrarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

7 Kilo Esrarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo 710 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

7 Kilo Esrarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo 710 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli olarak görülen bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmına 4 paket halinde zulalanmış 7 kilo 710 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.D. ve F.Y. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.D'nin 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti birde yağma suçundan arandığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.D. tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:42 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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