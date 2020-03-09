7 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Doğu illerinden temin ettikleri 7 kilo 36 gram uyuşturucuyu satmak üzere Antalya'ya getiren 2 kişi tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.M. ve F.Ç. isimli şahısların doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Antalya'ya getirerek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 2 zanlı, daralı ağırlığı 7 kilo 36 gram eroin maddesi ile yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ANTALYA