7 kişi 1 gence böyle saldırdı - Son Dakika
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7 kişi 1 gence böyle saldırdı

02.03.2022 08:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. 7 saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular. Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri 7 saldırganı arıyor.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

7 kişi 1 gence böyle saldırdı
7 kişi 1 gence böyle saldırdı
7 kişi 1 gence böyle saldırdı

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İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 kişi 1 gence böyle saldırdı - Son Dakika


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