Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4) - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4)

21.08.2022 14:27
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4)

7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİGaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 kişiden itfaiye erleri Mehmet Polat (55), Ahmet Polat (29), Mehmet Bozkurt (59) ile acil tıp teknisyeni Tuba Uzdilli (37), ambulans şoförü Abdullah Kütük (50), ambulans şoförü Halil Özden (33)...

7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 kişiden itfaiye erleri Mehmet Polat (55), Ahmet Polat (29), Mehmet Bozkurt (59) ile acil tıp teknisyeni Tuba Uzdilli (37), ambulans şoförü Abdullah Kütük (50), ambulans şoförü Halil Özden (33) ile Hacı Mehmet Özsoy (47) için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, itfaiye ve sağlık personeli ile ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. 7 kişinin cenazeleri, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren İHA muhabirlerinden Muhammed Abdulkadir Esen'in cenazesi ise Şanlıurfa'ya, Melih Kaya'nın cenazesi Mardin'e, Muhammet Ertek, Nuran Tanrıkulu ve Ali İhsan Tınar'ın cenazeleri Diyarbakır'a, Yusuf Birdal ile Aziz Birdal'ın cenazeleri de İstanbul'a gönderildi.31 YARALIDAN 16'SI TABURCU OLDU

Bu arada kazada yaralanan 31 kişiden 16'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gaziantep'te tedavisi süren 13 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin devam ettiği, 2 yaralının ise Diyarbakır'a sevk edildiği belirtildi.


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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2) Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2) GAZİANTEP - Trafik kazasında ölen itfaiyeciler için tören düzenlendi GAZİANTEP - Trafik kazasında ölen itfaiyeciler için tören düzenlendi
Kaynak: DHA

Mehmet Polat, Ahmet Polat, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4) - Son Dakika
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