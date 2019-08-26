Son Dakika Haberleri: 7 kişilik aile şarampole yuvarlanan ticari araçta sıkıştı
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7 kişilik aile şarampole yuvarlanan ticari araçta sıkıştı

55 dakika önce

7 kişilik aile şarampole yuvarlanan ticari araçta sıkıştı 2 aylık bebeğinde bulunduğu yaralıları vatandaşlar kurtardı Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 7 yaralıBURSA - Bursa Ankara yolu mezitler 3 mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla atıp şarampole uçtu.

7 kişilik aile şarampole yuvarlanan ticari araçta sıkıştı

2 aylık bebeğinde bulunduğu yaralıları vatandaşlar kurtardı

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 7 yaralı

BURSA - Bursa Ankara yolu mezitler 3 mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla atıp şarampole uçtu. Kaza'da 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza Bursa Ankara yolu Mezitler 3 mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara'dan Bursa istikametine seyreden Erdal D. idaresindeki 16 ADM 914 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi -kontrolden çıktı. Önce orta refüjdeki su kanalına giren araç takla atıp şarampole yuvarlandı.

Can pazarın yaşandığı kazada araç sürücüsü Erdal D. ile araçta bulunan Dürdane D. Döndü K. (48), Eslem Sultan K. (6), 2 aylık Yusuf Eymen D. ve Hiranur D. yaralandı. 7 yaralı ters duran araç içerisinden yoldan geçen sürücüler tarafından çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 aylık bebeğin durumunun ağır diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
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