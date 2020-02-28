7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

6 saat önce

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Kurtuluş Mahallesi 692. Sokak üzerindeki bir ikamette yaşayan yabancı uyruklu M.K. (35), M.K. (32), R.K. (11), H.N.K. (8), R.K. (6), F.K. (5) ve B.K. (3) rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri, rahatsızlanan aileyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Yabancı uyruklu ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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