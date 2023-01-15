7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı

BATMAN'da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. 7 kişiden sobayı söndürmeye çalışırken el ve ayakları yanan 2'si ise Batman'daki tedavilerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Hilal Mahallesi 3722 Sokak'ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı. Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.