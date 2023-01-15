7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı - Son Dakika
Üye Girişi

7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı

15.01.2023 13:53
7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı

BATMAN'da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. 7 kişiden sobayı söndürmeye çalışırken el ve ayakları yanan 2'si ise Batman'daki tedavilerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Hilal Mahallesi 3722 Sokak'ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı. Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı 7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı Kahramankazan'da evliliğe ilk adım semineri Kahramankazan'da evliliğe ilk adım semineri

Diyarbakır, Batman, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2023 15:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: 7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement