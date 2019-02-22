Son Dakika Haberleri: 7 Kişilik Aile Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuldu

7 Kişilik Aile Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuldu

7 dakika önce

Gaziantep'te mezarlık ziyaretine giderken kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan 7 kişilik aile kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

7 Kişilik Aile Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuldu, System.String[]
Gaziantep'te mezarlık ziyaretine giderken kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan 7 kişilik aile kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mezarlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan 7 kişilik aile kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Aile, araçtan çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza geçiren çocuklar annelerine sarılarak gözyaşı döktü.

Kazazedeler kontrol amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

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