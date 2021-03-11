7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü - Son Dakika

7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü
11.03.2021 18:49
Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.
Olay, ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Canlı isimli şahsa ait iki katlı ve 7 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, ev ise küle döndü.
Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Son Dakika Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi