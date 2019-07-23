Son Dakika Haberleri: 7 kişilik gasp ve yağma çetesi çökertildi
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7 kişilik gasp ve yağma çetesi çökertildi

1 saat önce

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yağma ve gasp suçlamasıyla 7 şüpheliyi göz altına alındı.

7 kişilik gasp ve yağma çetesi çökertildi, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yağma ve gasp suçlamasıyla 7 şüpheliyi göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri M.B.isimli şahsın karıştığı birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.K., M.G., M.A., F.P., M.R.D., A.K., ve M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, G.K., M.A., M.R.D., A.K., M.G. ve F.P. isimli 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:38 Kaynak: İHA
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